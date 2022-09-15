Житель Череповца принёс на работу поддельный больничный

В Череповце суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в приобретении и использовании поддельного документа.

Установлено, что в январе 2022 года мужчина за 1500 рублей купил в интернете поддельный листок нетрудоспособности. После он принёс и сдал больничный по месту работы.

«С предъявленным обвинением подсудимый согласился», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы: в течение этого срока он не сможет без разрешения выезжать за пределы Череповца, менять место жительства и должен раз в месяц являться для регистрации в соответствующий государственный орган.