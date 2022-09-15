Жителя Сокольского района оштрафовали на 50 тысяч рублей за нападение на сотрудника ДПС

В Сокольском районе суд вынес приговор 58-летнему местному жителю, признанному виновным в нападении на сотрудника ДПС.

Установлено, что вечером 25 июля подсудимого, управлявшего автомобилем «Ока», задержали пьяным за рулём. Он отказался от медосвидетельствования на месте и его доставили в специализированное медучреждение. Один из полицейских стал составить протокол, а водитель, недовольный его действиями, начал грубо ругаться и проявлять агрессию в отношении правоохранителей. На замечания он не реагировал.

«Проявляя недовольство законными требованиями, задержанный нанес одному из сотрудников полиции удар ногой в область правого колена, схватил его за форменную одежду и повалил на землю. В это время из служебного автомобиля вышли другие сотрудники ДПС и прекратили противоправные действия водителя», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде мужчина согласился с предъявленным обвинением и принёс потерпевшему извинения. Ему назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.