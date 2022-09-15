Власти Верховажского района оставили жителей поселка Каменка совсем без воды

Прокуратура Верховажского района провела проверку по многочисленным жалобам жителей поселка Каменка Верховажского района об отсутствии водоснабжения в поселке.

В результате обрушения ствола скважины в населенном пункте была прекращена подача воды населению.

«Однако, в нарушение требований законодательства о водоснабжении органом местного самоуправления в течение суток население не было надлежащим образом обеспечено питьевой водой, в том числе путем ее подвоза», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Прокуратурой района в адрес руководителя органа местного самоуправления в кратчайшие сроки внесено представление, по результатам незамедлительного рассмотрения которого на период ремонта скважины был организован подвоз воды населению

В настоящее время ремонт скважины закончен, водоснабжение восстановлено. Уточняют в прокуратуре