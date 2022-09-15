Сотрудникам ДПС в Череповце пришлось стрелять в нарушителя дорожного движения

15.09.2022 [Происшествия]

Жители Череповца, живущие в районе перекрестка улиц Комсомольская и Луначарского, ночью слышали выстрелы.

Оказалось, что автомобиль ВАЗ попытался скрыться от экипажа ДПС. Сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие, чтобы остановить нарушителя. После выстрелов мчавшаяся машина выехала на газон и остановилась.

Как сообщает Вологда-Поиск, по предварительной информации, водитель заподозрен в принятии допинга, однако отказался от прохождения освидетельствования для определения наличия в крови алкоголя или наркотиков.

 

Тэги: ГИБДД

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