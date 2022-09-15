На ИТ-чемпионате в Вологодской области программисты попытаются выяснить культурный код россиян

В Вологодской области стартовал шестнадцатый региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Это индивидуальное соревнование для программистов, в котором участвуют представители из 47 регионов России, в том числе 54 специалиста из Вологодской области. Регистрация на чемпионат продолжается на официальном сайте проекта, поэтому каждый желающий может проявить себя в ИТ-соревновании. Чемпионат подойдёт как начинающим, так и опытным разработчикам.

В течение месяца программистам предстоит решить задачу от Вятского государственного университета по выявлению элементов культурного кода россиян в отзывах о произведениях художественной литературы. По результатам соревнования участники смогут сравнить свои метрики с метриками других участников, собрать команду для запуска собственного проекта и получить обратную связь от экспертов.

«На этот раз участники разработают алгоритм по выявлению отзывов и высказываний россиян о социокультурных явлениях, которые содержат в себе личные ценности и элементы культурного кода россиян. Решение этой задачи позволит получить представление о том, что волнует наших соотечественников, какие ценности и смыслы они видят в тех или иных событиях», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

По словам руководителя всероссийских и региональных чемпионатов проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» Татьяны Голубовской, по итогам чемпионата в Вологодской области можно будет увидеть, как упакованные в датасет элементы исторической памяти поколений станут прикладными инструментами для дальнейшего исследования нашего этноса и послужат ресурсом для формирования правильного портрета россиянина.

Победители чемпионата выиграют главный приз — туристическую поездку по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».