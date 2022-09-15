В Вологодской области озвучили новые меры поддержки бизнеса на фоне снижения промышленных объемов

Комплекс новых мер поддержки выработан антикризисным штабом региона. Преференции направлены на стабилизацию промышленного производства и инвестиционной активности. На открытом заседании в онлайн режиме Олег Кувшинников озвучил принятые решения и пояснил причины повышенного внимания к отраслям.

«С начала года мы видим снижение объемов в промышленности. Основной причиной является беспрецедентный перечень санкций, принятых против флагмана нашей промышленности – металлургической отрасли, которая занимает основную долю в структуре промышленности. В то же время объем отгруженной промышленной продукции в рублевом эквиваленте растет: снижение натуральных объемов производства было нивелировано ростом цен на производимую продукцию, – отметил глава региона. – Снижение есть и в объеме инвестиций. Это связано с приостановкой или замедлением реализации инвестиционных проектов вследствие ситуации в экономике в целом, в том числе вызванной введением антироссийских санкций. Инвесторы стараются избежать возможных рисков».

Для стимулирования инвестиционной активности и господдержки инвесторов губернатор поручил внести изменения в законодательство по предоставлению инвестиционного налогового вычета. Минимальную ставку налога на прибыль для действующих предприятий снизят с 10% до 7%. Введут упрощенный порядок предоставления вычета без прохождения отбора, снизят требования по минимальному объему инвестиций для предприятий:

лесного комплекса – до 100 миллионов рублей;

для производства готовых металлических изделий и бумаги – до 80 миллионов рублей (со 125 и 100 миллионов рублей соответственно);

для пищевой отрасли – до 20 миллионов рублей (с 40 миллионов рублей).

Перечень основных средств для применения инвестиционного налогового вычета расширят до 10-й амортизационной группы. Таким образом, если ранее учитывалось имущество со сроком эксплуатации до 25 лет, то теперь этот срок увеличен до 30 лет.

Для стимулирования создания новых производств и поддержки инвесторов внесут изменения в порядок поддержки масштабных инвестиционных проектов, которые имеют право на предоставление земельных участков без проведения торгов. Перечень таких проектов дополнят новой категорией – проектами в транспортно-логистической сфере с суммарным объемом капитальных вложений не менее 250 миллионов рублей. «Зеленый свет» дадут для строительства логистических комплексов, распределительных центров, складов. По словам Губернатора, в этом направлении потенциал региона использован не в полной мере.

Расширят перечень категорий социально-культурных объектов, которые могут войти в число масштабных инвестиционных проектов и получить земельный участок без проведения торгов. В этот список включат бассейны, культурные центры, гостиницы, центры отдыха и развлечений, объекты придорожного сервиса. Эта мера стимулирует создание новых туристических, социальных и инфраструктурных объектов в регионе.

Для инвестирования в объекты на территории районов области, создания новых производств и рабочих мест, до 30 миллионов рублей снизят порог минимального объема капитальных вложений для масштабных инвестиционных проектов. Губернатор уточнил, что для Вологды и Череповца сумма останется прежней, на уровне 100 миллионов рублей.

Требования к обязательному размеру собственных средств юридического лица от общего объема средств, необходимых для создания объекта социально-культурного назначения снизят с 50% до 30%. Это позволит инвесторам активнее привлекать сторонние источники финансирования.

Развивать импортозамещение будут путем поддержки собственных научных и опытно-конструкторских разработок. Для этого глава региона поручил увеличить объем субсидий с трех до четырех миллионов рублей на один проект. А общую сумму субсидии, выделяемой на год, поднять вдвое до 24 миллионов рублей, что позволит увеличить число получателей этой меры поддержки.

Региональный фонд поддержки промышленности докапитализируют за счет субсидии из федерального бюджета. С 2023 года начнут предоставлять три новые формы поддержки: возмещение части затрат предприятий в рамках инвестпроектов для приобретения нового оборудования, на уплату первого взноса по лизингу оборудования, на оплату техприсоединения к коммунальной инфраструктуре при реализации инвестиционных проектов.

Процентную ставку по микрозаймам, предоставляемым Фондом ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства на оборотные средства, снизят до уровня ключевой ставки Банка России. В настоящее время она составляет 8% и далее будет снижаться аналогично.

Преференции по налогу на имущество, действовавшие в прошлом году, продлят на 2022 и 2023 годы. Эта мера поддержки коснется налогоплательщиков, перешедших с 1 января 2021 года с единого налога на вмененный доход на общий режим налогообложения, и прежде всего, предприятий в сельской местности. Для объектов розничной торговли с площадью до 200 квадратных метров налог снижен с 2% до 0%, для остальных объектов имущества – с 2% до 0,4%. По словам Губернатора, это позволит снизить налоговую нагрузку и сохранить объекты торговли на селе.

Льготные условия в 2022 году по аренде земельных участков предусмотрят для бизнеса, развивающего в области спорт и индустрию развлечений. Глава региона отметил, что во время пандемии эти отрасли существенно пострадали и сильно реагируют на происходящие изменения. Льгота составит 50% от арендной платы. За перерасчетом за этот год арендаторы земли вправе обратиться не позднее 31 декабря текущего года.

«Мы уже видим положительный эффект от ранее принятых мер. Вологодчина, как и вся страна, продолжает успешно преодолевать внешние вызовы. Ситуация стабильна по основным макроэкономическим и социальным показателям. Все новые решения будут реализованы в самое ближайшее время. Ситуацию контролируем постоянно. Будем расширять перечень мер поддержки при необходимости», – заверил Олег Кувшинников.

Заседание антикризисного штаба состоялось в пятый раз. На предыдущих встречах, которые прошли в марте и апреле текущего года, комплекс решений принят для обеспечения экономической и социальной стабильности. Меры поддержки распространялись на промышленные предприятия, малый и средний бизнес, преференции были введены для предприятий лесной, сельскохозяйственной и IT-отраслей, коснулись системы госзакупок области, социальной сферы и сферы здравоохранения. Кроме того, поддержку получил рынок труда.