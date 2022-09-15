Хоккеисты череповецкой «Северстали» пропустили два быстрых гола в матче против «Динамо» Минск, но победили

Хоккеисты череповецкой «Северстали» пропустили два быстрых гола в матче против «Динамо» Минск, не смотря на это одержали победу.



В первое же смене гости отрыли счёт, а затем ещё реализовали численно большинство. И вот уже на пятом минуте матча на табло горели цифры 0:2. Такое неудачное начало матча нисколько не огорчило череповчан, а только раззадорило. Вскоре «Северсталь» отыграла один гол, поймав гостей на смене, шайбу забросил Максим Казаков. А перед первым перерывом Даниил Вовченко после быстрой контратаки сравнивает счёт 2:2.



Во втором периоде Александр Петунин и Даниил Вовченко после быстрых контратак делают счёт 4:2. У минчан был шанс сократить отставание перед самым вторым перерывом, в то время когда «Северстали» играя в большинстве позволила нападающему гостей перехватить шайбу и убежать один на один с Дмитрием Шугаевым. Но вратарь «желто-черных» не дал себя переиграть и счёт на табло сохранился.

Окончательный же результат встречи установил Игорь Гераськин, забросив шайбы в третьем периоде. 5:2, не простая победа «Северстали».

«Волевая командная победа. Такие игры придают сил. В оправдание сопернику — знали, что они долго летели, не катались. Попросили ребят сыграть поактивнее. Начало было не очень удачное, хорошо, что собрались. Ребят с победой. Спасибо болельщикам. Единственный минус — у нас пропало большинство.» сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер череповчан Андрей Разин.

«Северсталь» набирает 8 очков, в 6 матчах. И сейчас занимает 4 строчку Западной конференции КХЛ. В следующем матче «желто-чёрные» сыграют в Петербурге, против СКА, 18 сентября.