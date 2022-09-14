В Вологде водитель решил, что сбитый им пешеход симулирует и уехал

14.09.2022 [Происшествия]

В Вологде суд привлёк 20-летнего местного жителя к административной ответственности за невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

Установлено, что ночью 16 июля молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2112, сбил пешехода, который шёл по обочине на улице Клубова.

«Потерпевший упал, от удара его перевернуло, он кричал от боли. Водитель ВАЗ и двое пассажиров подошли к пострадавшему, сказали, что тот симулирует, после чего вновь сели в машину и уехали с места ДТП», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Прибывшие на место работники «скорой» госпитализировали пешехода с сотрясением мозга и множественными ушибами. Водитель, позже задержанный сотрудниками полиции, пояснил, что не увидел на теле потерпевшего повреждений и уехал, потому что испугался.

В качестве наказания суд лишил его водительских прав на один год и три месяца. Отмечается также, что в зависимости от степени вреда здоровью потерпевшего, на вологжанина заведут ещё одно дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Тэги: сбили пешехода, суд, водительские права

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