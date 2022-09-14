Жительница Харовска выложила в сеть интимные фото знакомой

В Харовске суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, обвиняемой в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Установлено, что в один из дней в апреле 2022 года девушка выпивала в компании знакомого в квартире дома на улице Энергетиков.

«Незаметно взяв телефон мужчины, она скопировала оттуда на свой телефон девять фотографий, в том числе интимного характера, на которых была изображена их общая знакомая. В дальнейшем она опубликовала снимки на своей странице в одной из социальных сетей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Девушка полностью признала вину и пояснила, что возместила потерпевшей ущерб и попросила у неё прощения, а та, в свою очередь, заявила ходатайство о прекращении уголовного дела.

При таких обстоятельствах суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.