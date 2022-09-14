Жители Вологды смогут узнать, почему гордума осталась без дворика на выставке архитектора Валентина Голованова

14.09.2022 [Культура]

Вологодский архитектор Валентин Голованов отметил в этом году свое 75-летие. Жители Вологодской области с легкостью узнают спроектированные им объекты. Это здание Городской думы, налоговой, областного арбитражного суда, ВГТРК, «клюв» на ул. Конева и самолет на ул. Ильюшина. Проследить их судьбу от чертежа до воплощения можно на юбилейной выставке в Доме архитектора (г. Вологда, Благовещенская, 44).  

Валентин Голованов будучи еще совсем юным архитектором приехал в Вологду. Она еще была деревянной и городские улицы больше напоминали сельские. Сам Валентин Голованов родом из Нижегородской области. 

Молодого специалиста приняли в Управление архитектуры и послали в подвал. В помещениях бывшей ремонтно-строительной мастерской на Ленина, 2 Валентин Голованов прорабатывал узловые места города и делал макеты, попутно изучая хранящиеся в подвале архивы. Впоследствии эти наработки вошли в генплан, создаваемый в 1973 году институтом «Ленгипрогор». Документ разрабатывался с перспективой корректировки каждые 25 лет.

В генплане улица Мира становилась главной улицей города, формировались будущие площади Чайковского, Федулова (у ДК ПЗ) и площадь Дрыгина на пересечении улиц Герцена, Мира, Пушкинской, Урицкого (сейчас Козлёнская) и Марии Ульяновой.

Выпускника готовили с перспективой на место главного архитектора Управления, но карьере чиновника он предпочел работу над реальными проектами. И такая возможность представилась сначала в Вологодгражданпроекте, институте, который занимался проектированием по Вологде и области, а затем в Облстройзаказчике, где архитектор проработал до пенсии.

Юбилейную выставку архитектора можно посетить по адресу Благовещенская, 44 до 22 сентября включительно с 15:00 до 18:00. Вход свободный. 6+

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здание суда было возведено в 80-е годы, увидеть его можно и сейчас.

Многие проекты Валентина Голованова были воплощены, но часть осталась нереализованной. Среди них и реконструкция Детского музыкального театра. Так и не была возведена спроектированная пристройка с большим концертным залом, репетиционными залами и служебными помещениями.

Деловой комплекс с подземной стоянкой мог появиться  рядом с домом купца Назарова на Чернышевского, 2. Сам памятник, согласно проекту, предполагалось перенести на 6 метров в глубину улицы подальше от дороги, а на его месте разбить сквер. Рядом предполагался современный комплекс, где бы разместились офисы, отделы администрации, библиотека, магазин народного творчества. Но проект остался лишь на бумаге.

 

Валентину Александровичу довелось работать в разные периоды истории страны: при советской власти и в современной России.

«С перестройкой архитекторы получили больше свободы, но частное начало стало довлеть. А заказчики бывают разные: одни культурные и понимающие, а для других важны лишь деньги. В советское время была другая крайность. При Хрущеве первостепенной задачей стало обеспечить всех дешевым практичным жильем. Шла борьба с украшательством, делались типовые проекты, в результате получались „коробки“, формирующие однообразную городскую среду. И это вызывало недовольство жителей. Архитектура влияет на психологию людей. И я счастлив, что принадлежу к особой касте архитекторов, которые способны менять и бытие, и сознание», — говорит Валентин Голованов.

Юбилейную выставку архитектора можно посетить по адресу Благовещенская, 44 до 22 сентября включительно с 15:00 до 18:00. Вход свободный. 6+

Тэги: выставки

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