Жители Вологды смогут узнать, почему гордума осталась без дворика на выставке архитектора Валентина Голованова

Вологодский архитектор Валентин Голованов отметил в этом году свое 75-летие. Жители Вологодской области с легкостью узнают спроектированные им объекты. Это здание Городской думы, налоговой, областного арбитражного суда, ВГТРК, «клюв» на ул. Конева и самолет на ул. Ильюшина. Проследить их судьбу от чертежа до воплощения можно на юбилейной выставке в Доме архитектора (г. Вологда, Благовещенская, 44).

Валентин Голованов будучи еще совсем юным архитектором приехал в Вологду. Она еще была деревянной и городские улицы больше напоминали сельские. Сам Валентин Голованов родом из Нижегородской области.

Молодого специалиста приняли в Управление архитектуры и послали в подвал. В помещениях бывшей ремонтно-строительной мастерской на Ленина, 2 Валентин Голованов прорабатывал узловые места города и делал макеты, попутно изучая хранящиеся в подвале архивы. Впоследствии эти наработки вошли в генплан, создаваемый в 1973 году институтом «Ленгипрогор». Документ разрабатывался с перспективой корректировки каждые 25 лет. В генплане улица Мира становилась главной улицей города, формировались будущие площади Чайковского, Федулова (у ДК ПЗ) и площадь Дрыгина на пересечении улиц Герцена, Мира, Пушкинской, Урицкого (сейчас Козлёнская) и Марии Ульяновой. Выпускника готовили с перспективой на место главного архитектора Управления, но карьере чиновника он предпочел работу над реальными проектами. И такая возможность представилась сначала в Вологодгражданпроекте, институте, который занимался проектированием по Вологде и области, а затем в Облстройзаказчике, где архитектор проработал до пенсии. Юбилейную выставку архитектора можно посетить по адресу Благовещенская, 44 до 22 сентября включительно с 15:00 до 18:00. Вход свободный. 6+