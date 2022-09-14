Останки старого причала и баржи оголились из-за низкой воды на берегу Шексны

На берегу Шексны в Череповце появились останки старого причала и баржи. Возможность увидеть их появилась из-за низкого уровня воды. Конструкции лежат напротив промпорта.

«В воде древесина может сохраняться практически бесконечно. В Вытегре не так давно вынесло к берегу судно XVI века. Под водой без доступа кислорода древесина консервируется. В илистых отложениях или в болоте она сохраняется еще лучше. На территории Череповца таких барж несколько, но все они лежат глубже. Еще до появления Рыбинского водохранилища баржи этого типа ходили по Шексне караванами. Весной после ледохода, когда баржи спускали на воду, устраивали праздники с флагами, молитвами и крестным ходом», — рассказал мастер-лодочник Сергей Токарев.