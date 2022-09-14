На железнодорожном вокзале в Вологде задержали подозреваемого в нападении на полицейского

На железнодорожном вокзале в Вологде сотрудники транспортной полиции задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти.

Задержанный — житель Архангельской области — находился в федеральном розыске, так как не являлся для производства следственных и процессуальных действий.

«Кроме того, в пассажирском поезде сообщением „Москва-Архангельск“ выявлена жительница Ярославской области, 1985 года рождения. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ „Кража“ и находится в федеральном розыске», — сообщает пресс-служба Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте.

После проверки задержанных передали инициаторам розыска.