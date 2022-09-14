Ушел из жизни главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

14.09.2022 [Общество]

Ушел из жизни главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Ему было 68 лет.

Владимир Сунгоркин — российский журналист, репортер и медиаменеджер. Являлся главным редактором газеты «Комсомольская правда» и генеральным директором ЗАО «Комсомольская правда».

Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске. Он окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Начал свою карьеру журналиста в 1976 году в качестве собственного корреспондента «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. В 1981 году покинул издание, вернулся в него в 1985 году. В 1997 году Сунгоркин был избран главным редактором газеты, с 2002 года являлся генеральным директором акционерного общества «Издательский дом „Комсомольская правда“».

В декабре 2003 года Владимир Сунгоркин вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России по версии журнала «Карьера», а также еженедельника «Новый Взгляд». Был членом Международной ассоциации издателей (WAN) с 1996 года. В 2014 году он был награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, а в 2018 году был удостоен звания заслуженного журналиста Российской Федерации

Тэги: журналисты

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