Жители Великого Устюга объявили сбор средств на оплату штрафа журналисту Юрию Седелкову

Устюжане объявили сбор средств на оплату штрафа журналисту Юрию Седелкову.

О сборе сообщила главный редактор газеты «Устюжаночка» Антонида Смолина.

«Глава района написал в различные силовые органы несколько заявлений на нашего коллегу Юрия Седелкова за излишне резкие, хотя и жизненные, высказывания в свой адрес на личной странице Юрия, хотя давным-давно занёс его в чёрный список. Причем, в двух случаях он пытался своими заявлениями привлечь журналиста по уголовным статьям. Этого у него не получилось, но административные штрафы суд всё же вынес. Общая сумма штрафов составила порядка 30 тысяч рублей. Мы обращаемся ко всем, кому нравится творчество Юрия Седелкова, кто разделяет с ним политические и общественные взгляды, с просьбой помочь ему заплатить эту сумму», — сказала она.

По словам коллег, сам Юрий не решился бы попросить помощи у своих друзей из социальных сетей, но на данный момент сумма штрафа очень больно ударит ему по карману.

Перевод можно сделать на карту Сбербанка, привязанную к номеру 8-951-734-91-24 (Юрий Александрович С.).