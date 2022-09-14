В России стали чаще рожать женщины после 40 лет

Согласно данным Росстата России в прошлом году у мам старше 40 лет родилось рекордное с 1990 года число младенцев: более 56 тысяч. Рост рождаемости прослеживается с 2007 года — в среднем на 8% ежегодно.



Минтруд пояснил, что речь не о первенцах: после 40 женщины чаще всего рожают третьего и последующих детей. Ещё одной причиной такого роста могло стать увеличение в структуре населения страны числа женщин 40–49 лет. Свою роль сыграло и развитие медицины, которое позволило без опаски рожать в таком возрасте.



Такие же цифры статистики рождаемости характерны и для Вологодской области. Сообщает региональное управление ЗАГС.

У мам нашего региона от 40 лет появилось на свет 4,6% от всех родившихся детей за прошлый год.