В Вологодской областной библиотеке бесплатно можно изучать английский итальянский и голландский языки

В Вологодской областной научной библиотеке при кафедре литературы на иностранных языках открылись два новых клуба: «Итальянский для начинающих» и «Клуб любителей голландского языка».
«Как известно, иностранные языки всегда играют важную роль в жизни человека. Они развивают память и мышление, обогащают внутренний мир человека, помогают лучше понять национальную культуру и особенности родного языка. Поэтому неслучайно, что мода на иностранные языки не проходит. Сегодня библиотека все чаще становится местом межличностного и межкультурного общения, где создаются клубы и объединения по интересам. Клубы любителей иностранных языков при нашей библиотеке приглашают всех желающих общаться на иностранных языках. Здесь совмещают приятное с полезным: тренируя свои речевые навыки, расширяют свой кругозор и просто получают удовольствие от общения», — говорят сотрудники библиотеки.
Клуб любителей английского языка существует более 20 лет. Он объединяет людей, интересующихся изучением английского языка.
Для удобства и эффективности работы организованы две группы:
— для начинающих, готовых повышать свой языковой уровень;
— для продвинутых, где можно совершенствовать свои навыки речевой коммуникации.
Новости из жизни клуба, а также темы занятий можно узнать в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/club15108362
Клуб любителей английского языка
Режим работы: каждая суббота 12:30–16:00
Адрес: Ул. М. Ульяновой, 7, зал № 1
Телефон: 76-95-60
Группа «Вконтакте»: English Discussion Club.
Клуб «Итальянский для начинающих» приглашает всех желающих, интересующихся итальянским языком, и готовых изучать его в группе без преподавателя.
Итальянский для начинающих
Режим работы: каждое воскресенье 12:00–14:00
Адрес: Ул. М. Ульяновой, 7, зал № 1
Телефон: 76-95-60
Клуб любителей голландского языка объединяет тех, кто интересуется Голландией, ее историей и культурой, и хочет изучать голландский язык с нуля.
Клуб любителей голландского языка
Режим работы: каждая суббота 16:30–18:00
Адрес: Ул. М. Ульяновой, 7, зал № 1
Телефон: 76-95-60
Членом клубов может стать любой пользователь библиотеки старше 16 лет. Членство в клубах является бесплатным.
За дополнительной информацией можно обращаться:
(8172) 76-95-60 — Кафедра литературы на иностранных языках ВОУНБ