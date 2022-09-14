В Вологодской областной библиотеке бесплатно можно изучать английский итальянский и голландский языки

14.09.2022 [Культура]

В Вологодской областной научной библиотеке при кафедре литературы на иностранных языках открылись два новых клуба: «Итальянский для начинающих» и «Клуб любителей голландского языка».

«Как известно, иностранные языки всегда играют важную роль в жизни человека. Они развивают память и мышление, обогащают  внутренний мир человека, помогают лучше понять национальную культуру и особенности родного языка.  Поэтому неслучайно, что мода на иностранные языки не проходит. Сегодня библиотека все чаще становится местом межличностного и межкультурного общения, где создаются клубы и объединения по интересам. Клубы любителей иностранных языков  при нашей библиотеке приглашают всех желающих общаться на иностранных языках. Здесь  совмещают приятное  с полезным: тренируя свои речевые навыки, расширяют свой кругозор  и просто получают удовольствие от общения», — говорят сотрудники библиотеки. 

Клуб любителей английского языка существует более 20 лет. Он  объединяет людей, интересующихся изучением английского языка. 

Для удобства и эффективности работы организованы две группы:

— для начинающих, готовых повышать свой языковой уровень;

— для продвинутых, где можно совершенствовать свои навыки речевой коммуникации.

Новости из жизни клуба, а также темы занятий можно узнать в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/club15108362

Клуб любителей английского языка
Режим работы: каждая суббота 12:30–16:00
Адрес: Ул. М. Ульяновой, 7, зал № 1
Телефон: 76-95-60
Группа «Вконтакте»: English Discussion Club. 

Клуб «Итальянский для начинающих» приглашает всех желающих, интересующихся итальянским языком, и готовых изучать его в группе без преподавателя.

Итальянский для начинающих
Режим работы: каждое воскресенье 12:00–14:00
Адрес: Ул. М. Ульяновой, 7, зал № 1                                              
Телефон: 76-95-60

Клуб любителей голландского языка объединяет тех, кто интересуется Голландией, ее историей и культурой, и хочет изучать голландский язык с нуля.

Клуб любителей голландского языка
Режим работы: каждая суббота 16:30–18:00
Адрес: Ул. М. Ульяновой, 7, зал № 1
Телефон: 76-95-60

Членом клубов может стать любой пользователь библиотеки старше 16 лет. Членство в клубах является бесплатным.

За дополнительной информацией можно обращаться:

(8172) 76-95-60 — Кафедра литературы  на иностранных языках ВОУНБ

 

Тэги: языки, Вологодская областная библиотека

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