В Вологодской областной библиотеке бесплатно можно изучать английский итальянский и голландский языки

В Вологодской областной научной библиотеке при кафедре литературы на иностранных языках открылись два новых клуба: «Итальянский для начинающих» и «Клуб любителей голландского языка».

«Как известно, иностранные языки всегда играют важную роль в жизни человека. Они развивают память и мышление, обогащают внутренний мир человека, помогают лучше понять национальную культуру и особенности родного языка. Поэтому неслучайно, что мода на иностранные языки не проходит. Сегодня библиотека все чаще становится местом межличностного и межкультурного общения, где создаются клубы и объединения по интересам. Клубы любителей иностранных языков при нашей библиотеке приглашают всех желающих общаться на иностранных языках. Здесь совмещают приятное с полезным: тренируя свои речевые навыки, расширяют свой кругозор и просто получают удовольствие от общения», — говорят сотрудники библиотеки.

Клуб любителей английского языка существует более 20 лет. Он объединяет людей, интересующихся изучением английского языка.

Для удобства и эффективности работы организованы две группы:

— для начинающих, готовых повышать свой языковой уровень;

— для продвинутых, где можно совершенствовать свои навыки речевой коммуникации.

Новости из жизни клуба, а также темы занятий можно узнать в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/club15108362

Клуб любителей английского языка

Режим работы: каждая суббота 12:30–16:00

Адрес: Ул. М. Ульяновой, 7, зал № 1

Телефон: 76-95-60

Группа «Вконтакте»: English Discussion Club.

Клуб «Итальянский для начинающих» приглашает всех желающих, интересующихся итальянским языком, и готовых изучать его в группе без преподавателя.

Итальянский для начинающих

Режим работы: каждое воскресенье 12:00–14:00

Адрес: Ул. М. Ульяновой, 7, зал № 1

Телефон: 76-95-60

Клуб любителей голландского языка объединяет тех, кто интересуется Голландией, ее историей и культурой, и хочет изучать голландский язык с нуля.

Клуб любителей голландского языка

Режим работы: каждая суббота 16:30–18:00

Адрес: Ул. М. Ульяновой, 7, зал № 1

Телефон: 76-95-60

Членом клубов может стать любой пользователь библиотеки старше 16 лет. Членство в клубах является бесплатным.

За дополнительной информацией можно обращаться:

(8172) 76-95-60 — Кафедра литературы на иностранных языках ВОУНБ