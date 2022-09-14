Вологжанина, который разбил стекло в машине «скорой» и сбежал, оштрафовали на 300 рублей

В Вологде суд привлёк 23-летнего местного жителя к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл 24 июля. Молодого человека, который находился в состоянии наркотического опьянения, везли на «скорой» в психиатрическую больницу в Кувшиново. На улице Чехова пациент разбил головой стекло задней двери и сбежал. Через некоторое время его задержали полицейские.

«Правонарушитель вину признал, пояснил, что в ходе разговора с сотрудниками скорой помощи он „вышел из себя“, по какой причине это произошло, вспомнить не смог, поскольку был в состоянии наркотического опьянения», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил вологжанину наказание в виде штрафа в 300 рублей. Отмечается также, что за потерпевшей стороной остается право на обращение в суд с исковым заявлением о возмещении виновным имущественного вреда.