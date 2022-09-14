В школе Вологодского района неизвестные разместили на стенде плакат с призывом на спецоперацию

14.09.2022 [Общество]

В Федотовской школе Вологодского района разместили на стенде плакат с призывом на специальную военную операцию. Родителей возмутил факт наличия таких плакатов в школе. 

В администрации Вологодского района ответили, что плакат «Хочешь заработать миллион за полгода» разместил неизвестный человек.

«Руководство вовремя среагировало и листовка была убрана. Данный вопрос взят на контроль комитетом по образованию и культуре района», — пояснили в администрации района. 

Стоит отметить, что подобные плакаты стали появляться повсюду еще летом. Люди их замечали на остановках, дверях магазинов и даже в автобусах. 

 

Тэги: школы, военная спецоперация

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