В Вологодской области отменили карантин по бешенству

12 сентября Постановлением губернатора области № 185 отменены ограничительные мероприятия по бешенству животных в деревне Бильгачево Харовского района. Сообщает региональное управление ветеринарии.

В июле в деревне Бильгачево дикая лиса, укусила пожилую женщину. В ходе лабораторных исследований у погибшего животного был выявлен вирус бешенства. ️На территории деревни был введен карантин.

«️В эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте ветеринары вакцинировали против бешенства всех восприимчивых животных. Провели разъяснительную работу среди жителей Харовского района. В указанной местности, охотниками добыто 4 лисицы, при исследовании на бешенство результат отрицательный», — поясняют в управлении.

Бешенство — это острое, вирусное заболевание общее для человека и животных. Бешенством болеют домашние животные (собаки, кошки), из диких животных чаще всего — лисы, еноты, волки. Для профилактики бешенства необходимо прививать домашних животных — это является 100% гарантией, что животное не заразиться бешенством и не заразит опасным заболеванием своего хозяина.

В Вологодской области продолжается выездная вакцинация домашних животных против бешенства в районах области. 12 сентября врачи Тотемской ветстанции провели профилактическую вакцинацию против бешенства в д. Погорелово и в п. Юбилейный.

