Екатерина Коршунова и Олег Рощупкин стали серебряными призерами по пулевой стрельбе

14.09.2022 [Спорт]

Екатерина Коршунова и Олег Рощупкин — серебряные призеры открытого Кубка России по пулевой стрельбе

На стрелковом комплексе международного уровня «Лисья нора» в Московской области с 11 по 19 сентября 2022 года одновременно проходят несколько соревнований: Финал Кубка России, Всероссийские соревнования и Финал Открытого Кубка страны по пулевой стрельбе, организованные Стрелковым Союзом России. На рубежах сражается рекордное количество участников — 410 спортсменов из 33 регионов России, а также гости из Белоруссии, Казахстана и Израиля.

В упражнении «Пистолет пневматический, 10 м, пара смешанная» Открытого Кубка страны, вологжанка Екатерина Коршунова и череповчанин Олег Рощупкин заняли второе место, пропустив вперёд только тандем из Беларусь, Любовь Яскевич и Иван Казак. На третьем месте ещё одна белорусская пара, Зоя Дасько/Евгений Матусевич.

Тэги: пулевая стрельба

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