В Вологде на нескольких улицах с 15 сентября ограничат теплоснабжение

14.09.2022 [Общество]

Первый заместитель мэра областной столицы Анатолий Баранов подписал постановление, согласно которому в нескольких десятках многоквартирных домов в юго-восточной части Вологды планируется ограничить теплоснабжение. Во второй половине сентября «Служба городского хозяйства» будет на протяжении нескольких дней вести работы по переключению тепловых сетей, недавно проложенных по улице поэта Романова.

Процедура переключения теплосетей продлится с 8 часов 15 сентября до 23 часов 25 сентября 2022 года.

Из-за этого компания «Вологдагортеплосеть» приостановит теплоснабжение в домах, расположенных по следующим адресам:

1) с 8 часов 15 сентября до 23 часов 25 сентября:
- улица Конева, №№ 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 8, 8а, 8б, 10, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16. 16а, 16б, 18, 18а, 18в, 18г, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б;
- улица Зелёная, № 30;
- Крайний переулок, № 19;
- Новый переулок, №№ 3, 7;
- Осановский проезд, №№ 27, 27а, 27б, 29, 29а, 31;
- улица Осаново, №№ 1, 2а;
- улица Южная, № 2;

2) с 8 часов 21 сентября до 23 часов 25 сентября:
- улица Конева, №№ 21, 23, 23а (АТС-20), 25, 25а, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 35а;
- улица Воркутинская, №№ 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6а;
- улица Архангельская, №№ 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 11в;
- улица Ярославская, №№ 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 36, 38;
- улица Сергея Преминина, №№ 2, 4, 4б, 10б;
- Пошехонское шоссе, №№ 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 11, 13, 13а, 15, 15а.

Работы будут выполнять круглосуточно.

«Принять меры, направленные на снижение тепловых потерь в помещениях учреждений социальной сферы, в многоквартирных домах. Осуществлять постоянный мониторинг температуры внутреннего воздуха в помещениях учреждений социальной сферы, в многоквартирных домах», — указано в постановлении, которое обнародовал портал GorodVo.

На период ограничения теплоснабжения «Вологдагортеплосеть» должна будет выполнить перерасчёт платы за услуги отопления и горячего водоснабжения в соответствии с требованиями «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Тэги: теплоснабжение

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