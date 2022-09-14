Минтранс предложил авиакомпаниям выкупать самолеты за счет Фонда национального благосостояния

Минтранс России предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное министерством 20 крупнейшим авиакомпаниям РФ.

Минтранс предлагает компаниям оценить, сколько самолетов они готовы выкупить. Для выкупа предполагается направить средства ФНБ по ставке 1,5% сроком на 15 лет.

По информации издания, министерство попросило перевозчиков предоставить обоснование рыночной стоимости самолетов и целесообразности выкупа бортов старше 20 лет, а также запросило юридическую экспертизу «рисков безопасных и бесперебойных расчетов» с лизингодателями и «возможных последующих исков» с их стороны. Однако, представители авиаотрасли сомневаются, что выкуп будет возможен из-за пятого пакета санкций ЕС. Пятый пакет разрешает европейским компаниям исполнять только контракты финансового лизинга, тогда как большинство самолетов находятся в операционном лизинге.