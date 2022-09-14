В Вожегодском районе энтузиасты установили памятник деревне

В Вожегодском районе появился памятник деревне. Он установлен в деревне Репняковская по инициативе местных жителей.

«Это люди, которые имеют хоть какое-то отношение к маленькой родной деревушке. Кто-то там жил, а кто-то просто приезжал в гости к родным! Хочется сказать большое спасибо Елене Сергеевне Кораблёвой за организацию этого проекта и всем-всем, кто внёс в это доброе дело свой вклад», — сообщила Ольга Загрибельная-Лопотова из Вожеги.

Вокруг достопримечательности была благоустроена территория, а рядом поставлены столбики, скамейка и стол.

«Анатолий Абрамов, Сергей Кошкин, Валентин и Александр Никифоровы, Николай Спицев, Александр Сотин, Надежда Вересова, Наталья Лопотова, Елена Кораблёва — сколько неравнодушных людей! Возможно, мы назвали не всех, кто благое дело делает», — пишет газета Вожегодского района «Борьба».

С каждым годов в Вологодской области все меньше становится деревень. Так, в 2021 году с карты региона исчезло 77 населенных пунктов.