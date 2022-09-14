В Вожегодском районе энтузиасты установили памятник деревне

14.09.2022 [Общество]

В Вожегодском районе появился памятник деревне. Он установлен в деревне Репняковская по инициативе местных жителей.

«Это люди, которые имеют хоть какое-то отношение к маленькой родной деревушке. Кто-то там жил, а кто-то просто приезжал в гости к родным! Хочется сказать большое спасибо Елене Сергеевне Кораблёвой за организацию этого проекта и всем-всем, кто внёс в это доброе дело свой вклад», — сообщила Ольга Загрибельная-Лопотова из Вожеги.

Вокруг достопримечательности была благоустроена территория, а рядом поставлены столбики, скамейка и стол.

«Анатолий Абрамов, Сергей Кошкин, Валентин и Александр Никифоровы, Николай Спицев, Александр Сотин, Надежда Вересова, Наталья Лопотова, Елена Кораблёва — сколько неравнодушных людей! Возможно, мы назвали не всех, кто благое дело делает», — пишет газета Вожегодского района «Борьба».

С каждым годов в Вологодской области все меньше становится деревень. Так, в 2021 году с карты региона исчезло 77 населенных пунктов. 

 

Тэги: деревня, памятники

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что России необходима всеобщая мобилизация
«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?
В Вологодскую область придет бабье лето
Вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Вологодского отделения ПФР
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Харовского района
Избирком опубликовал предварительные итоги голосования в Вологодской области
В Вологодской области из-за осенней миграции лосей осложнилась дорожная обстановка
Умерла королева Елизавета II
Жительницу Вологды могут лишить водительских прав за пьяную езду на «Лексусе»
В правительстве Вологодской области объяснили необходимость покупки машины за 13 млн рублей

Похожие новости

Фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет в Вологодской области 12-14 августа

В программе показы игрового и документального кино, творческие встречи с деятелями кино, мастер-классы по традиционным ремеслам, выступления музыкальных коллективов и другие активности

1196
0

Невыдуманные истории из жизни вологодской деревни покажет музей «Семенково»

Вы сможете разобраться в деле Шумиловых и Толубенских, получите ответ на вопрос: обязаны ли родственники оплачивать лечение ушедшего из деревни 20 лет назад сына и брата, а также узнаете, какой штраф пришлось заплатить Сажиным за незаконную порубку леса

946
0

«Убить деревню»: жители Вологодской области выступили против объединения сел

По всей области проходят публичные слушания по поводу объединения сельских поселений. Если оптимизация будет поддержана, люди перестанут выбирать глав, останутся без советов депутатов и своих бюджетов

 

6626
0

Деревенская котельная выгорела в Никольском районе

Происшествие случилось накануне в деревне Завражье Завражского сельского поселения

1323
0

С карты Вологодской области исчезли пять деревень

Населенные пункты находились в Грязовецком, Никольском и Харовском районах

1696
0

25 деревень исчезли с карты Вологодской области из-за отсутствия жителей

Постановлением правительства упразднены и исключены из учетных данных населенных пунктов деревни в Сокольском, Усть-Кубинском и Устюженском районах

4754
0

У музея «Семёнково» появился образовательный проект

 Зачисление в Школу музейной интерпретации проводится на конкурсной основе, все занятия бесплатные

 
2082
0

Череповчанин хочет организовать мобильный кинотеатр, чтобы показывать фильмы в деревнях и селах

 Но денег на свой стартап он пока не нашел

 
2227
2

«Неизвестные несли большие пакеты с продуктами»: в Никольском районе раскрыли серию магазинных краж

 Ночью воров заметили деревенские жители

1895
0

Волонтеры собираются спасать деревянную церковь в деревне Великий Двор

 Экспедиция, цель которой - законсервировать старый деревянный храм Ивана Великого, пройдет 24-25 сентября. Присоединиться к ней может любой желающий

3558
0

У семьи в Харовском районе украли потолок

Вором оказался родственник потерпевших: ему нужны были дрова, чтобы  согреться

1795
0

Фольклористы и ремесленники съедутся в Шексну на выходные

 23 - 24 июля здесь будет проходить фестиваль «Деревня – душа России»

2436
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской областной библиотеке бесплатно можно изучать английский итальянский и голландский языки
Вологжанина, который разбил стекло в машине «скорой» и сбежал, оштрафовали на 300 рублей
В школе Вологодского района неизвестные разместили на стенде плакат с призывом на спецоперацию
В Вожегодском районе мужчина спасся из горящего дома через окно
В Вологодской области отменили карантин по бешенству
В Вологде десять дней разыскивают 17-летнюю девушку
Екатерина Коршунова и Олег Рощупкин стали серебряными призерами по пулевой стрельбе
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

2887
0
13.09.2022 [БлогоVO]

Вы глава поселения? Нет, я простой житель деревни Юдино

316
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида - через окно

776
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика