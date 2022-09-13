В Вологде на 10 женщин приходится 8 мужчин

Во время Всероссийской переписи насчитали 180 482 вологжанки и 140 084 вологжанина. То есть на 10 женщин в Вологде приходится 8 мужчин. Всего в городе проживает 320 566 человек.

«Мы приросли на 11 тысяч человек. Хорошая тенденция. Это говорит о двух важных моментах. Вологда остаётся в списке городов с населением более 300 тысяч человек и может участвовать в различных федеральных программах. Развитие города идёт в правильном направлении, продолжаем выбранный курс», — сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов.