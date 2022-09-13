В Вологде на 10 женщин приходится 8 мужчин

13.09.2022 [Общество]

Во время Всероссийской переписи насчитали 180 482 вологжанки и 140 084 вологжанина. То есть на 10 женщин в Вологде приходится 8 мужчин. Всего в городе проживает 320 566 человек. 

«Мы приросли на 11 тысяч человек. Хорошая тенденция. Это говорит о двух важных моментах. Вологда остаётся в списке городов с населением более 300 тысяч человек и может участвовать в различных федеральных программах. Развитие города идёт в правильном направлении, продолжаем выбранный курс», — сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов. 

 

Тэги: перепись

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