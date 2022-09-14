В Вологодской области по делам о «дискредитации армии» за полгода оправдали лишь трех человек 

14.09.2022 [Общество]

В Вологодской области за полгода рассмотрели 63 административных дела о «дискредитации армии». Девять из них закрыли за истечением срока давности, трех человек оправдали. По оставшимся — это 51 дело — граждан привлекли к ответственности и в качестве наказания назначили штрафы. Об этом NewsVo сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

«Указанные дела находились в производстве Вологодского и Череповецкого городских судов, а также Бабаевского (с дислокацией в п.Чагода), Великоустюгского, Верховажского, Грязовецкого, Кирилловского, Сокольского, Тотемского, Череповецкого и Шекснинского районных судов», — отмечается в ответе пресс-службы на запрос редакции.

Также там добавили, что приговоров по уголовным делам по статье о «дискредитации армии» в Вологодской области не выносилось:  

«Уголовные дела судами области с окончанием производства не рассматривались; соответственно, за данное преступление в текущем году никто не осуждался». 

Речь идет о статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях и о статье 280.3 Уголовного кодекса — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил… ». Человек привлекается к уголовной ответственности, если в течение года он уже был привлечен к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Обе статьи появились в кодексах 4 марта 2022 года. 

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Тэги: дискредитация, суды

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