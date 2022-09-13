В Вологодской области продолжается уборка мусора с берегов водоёмов в рамках всероссийской экологической акции «Вода России», сообщает пресс-служба правительства региона.

«Вологодская область является активным участником акции „Вода России“. Проведение акции на территории нашего региона способствует повышению экологической грамотности населения и привлекает внимание к охране и улучшению качества водных ресурсов. В настоящее время в акции принимают участие все муниципальные районы и городские округа области. Очищено от мусора 285 км береговой линии и прилегающей акватории водных объектов. В уборке приняли участие свыше 4600 человек. Объём собранного мусора составил 1350 м³», — рассказал начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Дмитрий Банников.

Отмечается, что сроки проведения акции — с 1 апреля по 15 октября. Принять участие в уборке водоёмов приглашают всех желающих.