В правительстве Вологодской области объяснили необходимость покупки машины за 13 млн рублей

В августе этого года активисты ОНФ выявили закупку автомобиля стоимостью 13,2 млн руб. для правительства Вологодской области.

«Закупку автомобиля на семь посадочных мест 2021 г. выпуска общей стоимостью 13,2 млн руб. для гаража областного правительства общественники обнаружили в ходе очередного мониторинга. Закупка объявлена 4 августа 2022 г. Заявки от потенциальных участников электронного аукциона принимаются до 12 августа, а уже 15 августа победитель аукциона должен предоставить автомобиль заказчику, которым выступает „Центр закупок“», — сообщается на сайте Народного фронта.

Там уточняется, что по пожеланиям заказчика машина должна быть снабжена кожаным салоном, столиками для пассажиров второго ряда, а также видеомониторами для пассажиров. Она должна иметь три ряда сидений, а в обязательной комплектации иметь антиблокировочную и антипробуксовочную системы, боковые зеркала заднего вида с подогревом, климат-контроль, круиз-контроль, датчики парковки. Автомобиль относится к автотранспортным средствам повышенной вместимости, и под приведенное в техническом задании описание подходят сразу несколько автомобилей класса «люкс», выпускаемых различными зарубежными производителями.

«Народный фронт держит дорогостоящие покупки на особом контроле. Разумеется, эта покупка привлекла наше внимание и высокой стоимостью, и повышенными требованиями к комплектации. С 1 января 2016 года после решения правительства РФ об ужесточении правил госзакупок для нужд госслужащих в Вологодской области максимально разрешенная цена автомобиля, покупаемая за бюджетный счет, составляла 2,5 миллиона рублей. При этом установлено, что мощность автотранспортного средства не может превышать 200 лошадиных сил. Многие требования, входящие в нынешнее техническое задание, относятся к излишним потребительским свойствам», — рассказал член регионального штаба Народного фронта Егор Дудников.

«Общественники обратили внимание, что закупка была оформлена после начала военной операции на Украине. По мнению экспертов Народного фронта, факт опубликования такой закупки говорит об оторванности тех, кто ее согласовывал и размещал, от жизни страны», — говорится на сайте ОНФ.

NewsVo направил запрос в правительство Вологодской области, попросив объяснить необходимость покупки дорогостоящего автомобиля.

«В настоящее время на балансе БУ ВО „Автотранспортное хозяйство“ находятся три легковых автомобиля повышенной вместимости (микроавтобусы), два из которых 2008 года выпуска, один — 2012 года выпуска, при этом средний пробег каждого из них составляет не менее 350 тыс. км.Закупка нового микроавтобуса обусловлена большим сроком эксплуатации и высоким процентом износа имеющихся микроавтобусов, и позволит обеспечить на должном уровне безопасность дорожного движения при осуществлении транспортного обслуживания визитов официальных лиц и делегаций», — говорится в ответе правительства.

Там также уточнили, что в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616, получено разрешение Минпромторга России на закупку легкового автомобиля повышенной вместимости.

Контракт на покупку авто был заключен 26 августа с ООО «ЮК-АВТОСАЛОН». Предположительно закупается семиместный кроссовер Тойота. Стоит отметить, что на рынке есть и российские машины, рассчитанные на семь мест. Например, Лада Ларгус. Которая стоит примерно 1,5 млн рублей.