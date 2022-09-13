Вологжанин утонул на рыбалке в Костромской области

13.09.2022 [Происшествия]

74-летний вологжанин утонул во время рыбалки на реке Сундоба в Чухломском районе Костромской области, сообщает gtrk-kostroma.ru со ссылкой на региональный следственный комитет.

По данным издания, тело погибшего нашли 10 сентября. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Установлено, что пенсионер приехал на рыбалку с двумя приятелями. На берегу они стали распивать спиртное. Утром мужчины обнаружили тело погибшего в воде у берега и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тэги: рыбак, утонул, проверка

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