Вологжанин утонул на рыбалке в Костромской области

74-летний вологжанин утонул во время рыбалки на реке Сундоба в Чухломском районе Костромской области, сообщает gtrk-kostroma.ru со ссылкой на региональный следственный комитет.

По данным издания, тело погибшего нашли 10 сентября. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Установлено, что пенсионер приехал на рыбалку с двумя приятелями. На берегу они стали распивать спиртное. Утром мужчины обнаружили тело погибшего в воде у берега и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.