В деревне Усть-Печеньга Тотемского района демонтировали часть колонок для воды

В деревне Усть-Печеньга Тотемского района власти решили демонтировать часть колонок, из которых люди набирают воду. Жители бьют тревогу, так как многим ходить за водой теперь придется намного дальше.

«Сегодня увидела несколько постов от жителей д. Устье о том, что у них была демонтирована водозаборная колонка. Сразу скажу, что не являюсь жителем этой деревни, но приезжаю туда в гости к родственникам. Так вот эта колонка являлась самой востребованной наверно из всех колонок установленных в деревне, причём жители дома 66 в 2021 году своими силами и своими материалами отремонтировали помост-пол, после «ремонта», который сделал так называемый работник Водоканала якобы"обслуживающий» все колонки в деревне и получивший за этот недоремонт деньги. И вообще о каком обслуживании может идти речь, если в зимнее время колонку от снега чистят жильцы домов, в летнее время окашивают траву. И ведь это не единственная колонка, которую там сняли, а о людях не подумали. Самое интересное, что оставили колонки, которыми никто не пользуется, которые заросли бурьяном, зато стоят себе в рабочем состоянии. Как это можно назвать если не вредительство людям», — написала жительниц Тотемского района в группе «Подслушано Тотьма».

Жители деревни поддержали анонима. Они возмущены. Ведь по их словам они оплачиваю все предоставляемые услуги и водозаборную колонку.

Администрация Тотемского района ответила жителям, что водоснабжение в поселке является убыточным по причине несанкционированного водозабора гражданами:

«Объем фактического потребления воды в два раза превышает оплаченный объем, то есть большинство граждан использовали воду из колонки не имея на это заключённых договоров. Договоры были заключены только у двух пользователей воды из более чем двадцати. В указанных Вами домах граждане обеспечены водой, в дома заведен водопровод, проблемы со снабжением воды нет. Но большинство граждан хотят, как и раньше бесплатно, в обход счётчиков поливать свои огороды, обеспечивать бани водой. На призыв Водоканала всем гражданам заключить договоры ответа не последовало. Убыточность водоснабжения в поселке, вызванная по сути хищением воды приводит к невозможности оплаты электроэнергии, заработной платы персоналу, все это ставит под вопрос функционирование водопровода в целом. Допустить этого нельзя, поэтому обслуживающей организации приходиться действовать таким образом».

Жители были возмущены данным ответом. Так, Анна Осовская ответила чиновникам, что в каждой квитанции есть графы именно под эти цели и жильцы эти суммы исправно оплачивали.