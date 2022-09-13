В деревне Усть-Печеньга Тотемского района демонтировали часть колонок для воды

13.09.2022 [Общество]

В деревне Усть-Печеньга Тотемского района власти решили демонтировать часть колонок, из которых люди набирают воду. Жители бьют тревогу, так как многим ходить за водой теперь придется намного дальше. 

«Сегодня увидела несколько постов от жителей д. Устье о том, что у них была демонтирована водозаборная колонка. Сразу скажу, что не являюсь жителем этой деревни, но приезжаю туда в гости к родственникам. Так вот эта колонка являлась самой востребованной наверно из всех колонок установленных в деревне, причём жители дома 66 в 2021 году своими силами и своими материалами отремонтировали помост-пол, после «ремонта», который сделал так называемый работник Водоканала якобы"обслуживающий» все колонки в деревне и получивший за этот недоремонт деньги. И вообще о каком обслуживании может идти речь, если в зимнее время колонку от снега чистят жильцы домов, в летнее время окашивают траву. И ведь это не единственная колонка, которую там сняли, а о людях не подумали. Самое интересное, что оставили колонки, которыми никто не пользуется, которые заросли бурьяном, зато стоят себе в рабочем состоянии. Как это можно назвать если не вредительство людям», — написала жительниц Тотемского района в группе «Подслушано Тотьма».

Жители деревни поддержали анонима. Они возмущены. Ведь по их словам они оплачиваю все предоставляемые услуги и водозаборную колонку.

Администрация Тотемского района ответила жителям, что водоснабжение в поселке является убыточным по причине несанкционированного водозабора гражданами:

«Объем фактического потребления воды в два раза превышает оплаченный объем, то есть большинство граждан использовали воду из колонки не имея на это заключённых договоров. Договоры были заключены только у двух пользователей воды из более чем двадцати. В указанных Вами домах граждане обеспечены водой, в дома заведен водопровод, проблемы со снабжением воды нет. Но большинство граждан хотят, как и раньше бесплатно, в обход счётчиков поливать свои огороды, обеспечивать бани водой. На призыв Водоканала всем гражданам заключить договоры ответа не последовало. Убыточность водоснабжения в поселке, вызванная по сути хищением воды приводит к невозможности оплаты электроэнергии, заработной платы персоналу, все это ставит под вопрос функционирование водопровода в целом. Допустить этого нельзя, поэтому обслуживающей организации приходиться действовать таким образом».

Жители были возмущены данным ответом. Так, Анна Осовская ответила чиновникам, что в каждой квитанции есть графы именно под эти цели и жильцы эти суммы исправно оплачивали.

«А о призыве заключить договоры я впервые слышу. В этом доме живёт моя мама, поэтому проблему знаю не по наслышке и вообще проблемы с водоснабжением в д. Устье на протяжении нескольких лет постоянны, то насосы сгорают один за другим, то прорывы без конца, люди вынуждены сидеть без воды по несколько дней, приспособились уже, у всех канистры с водой впрок стоят, не смешно? В наше-то время. Убыточная колонка, как раз в этих двух домах 66 и 67 нет несанкционированных врезок в водопровод. А качество воды, это же ужас, но про это люди уже давно молчат», — сказала женщина. 

Тэги: вода, колонки

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что России необходима всеобщая мобилизация
«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?
В Вологодскую область придет бабье лето
Вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Вологодского отделения ПФР
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Харовского района
В Вологодской области из-за осенней миграции лосей осложнилась дорожная обстановка
Умерла королева Елизавета II
Избирком опубликовал предварительные итоги голосования в Вологодской области
Жительницу Вологды могут лишить водительских прав за пьяную езду на «Лексусе»
Главный тренер череповецкой «Северстали» сообщил о получении штрафа в 300 тысяч рублей

Похожие новости

Жители деревни Пустынь Кирилловского района лишились чистой воды

Вода в реке, откуда они берут воду, где полощут белье, стала очень грязной. Как в луже. 

711
0

В Кадникове модернизируют водопровод

После модернизации водопровода 3600 горожан должны быть обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей нормативам

511
0

Жителям Кадуя поставляют воду с превышением норм по содержанию хлороформа

Поставщик воды должен будет исправить ситуацию

702
0

Житель Бабаево через суд доказал, что в его квартиру поступает некачественная вода

Во Всем оказался виноват водонагреватель в подвале

1015
0

Жители Красавино бьют тревогу по поводу состояния реки Лапинки

Вода в реке помутнела и стала напоминать канализационные стоки

1205
0

Белозерск целые сутки оставался без воды. Выясняли, почему

3 августа местный Водоканал сообщил об аварии на первой подстанции. Почти сутки специалистам пришлось устранять поломку

1007
0

Часть Череповца и два близлежащих поселка остались без воды после ремонта сетей

В Северном районе при горизонтальном бурении подрядчик повредил магистральный водовод

1016
0

«Вода у нас чистая, просто трубы ржавые»: власти ответили жителям Нюксеницы на жалобы о грязной воде

Жители Нюксеницы пожаловались на грязную воду из-под крана

1141
0

Река Кубена оказалась загрязненной из-за сброса сточных вод

Это выяснили сотрудники ВоГУ в рамках своего исследования

1150
0

В десяти районах Вологодской области до конца 2023 года обещают улучшить качество питьевой воды

Специалисты приступили к модернизации системы водоснабжения в Кадникове, Вожеге, Тарноге и деревне Стризнево Вологодского района

902
0

Со всех сторон: в поселке Суда Череповецкого района питьевая вода оказалась некачественной, а сточные воды опасными

Сразу несколько жалоб на проблемы с водой и водоотведением рассмотрели в Роспотребнадзоре

1755
0

В селе Покровское ликвидировали колонку для воды, которой жители пользовались с 1975 года

Им предложили взамен колодец, но набирать там воду тяжело, и в него постоянно попадают посторонние предметы

1027
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин утонул на рыбалке в Костромской области
В деревне Усть-Печеньга Тотемского района демонтировали часть колонок для воды
Житель Череповца ударил отчима вилкой в глаз
В Вологде с почты незаконно уволили беременную девушку
Программирование в жизни современного ребенка
Власти Череповца собираются взять кредит, чтобы покрыть дефицит бюджета
В Вологде пройдёт встреча, посвящённая памяти писателя и журналиста Сергея Багрова
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

2747
0
13.09.2022 [БлогоVO]

Работы на Затоновском берегу идут, но в график подрядчик так и не вошёл

317
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида - через окно

699
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика