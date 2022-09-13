Житель Череповца ударил отчима вилкой в глаз

В Череповце суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью отчима.

Инцидент произошёл в феврале 2022 года. Во время застолья потерпевший повысил голос на мать подсудимого. Тот сделал ему замечание, но отчиму это не понравилось, и он стал выгонять пасынка из квартиры.

«Подсудимый в свою очередь вооружился металлической вилкой и, используя ее в качестве оружия, нанес отчиму один удар в глаз, а также множественные удары по уху, после чего вышел из квартиры», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый полностью признал вину. В качестве смягчающего обстоятельства суд признал аморальное и противоправное поведение потерпевшего. В то же время отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

Осуждённому назначено наказание в виде четырёх лет колонии строгого режима. С него также взыскали 300 000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.