В Вологде с почты незаконно уволили беременную девушку

В Вологде незаконно уволили с почты беременную девушку. Историю уволенной работницы рассказала депутат ЗСО Антон Холодов. К нему девушка обратилась за помощью.

«Друзья, я не знаю, как до такого можно додуматься, но, видимо, как-то можно. По крайней мере, на Почте России. Виктория Витальевна работала почтальоном по официальному договору. Договор этот был заключен на неопределённый срок — так утверждает женщина. В феврале 2022 года Виктория Витальевна ушла в отпуск по беременности и. А 1 апреля получила уведомление, что трудовой договор расторгнут, потому что на работу из декрета вышла основная работница! И это была не первоапрельская шутка. Ну, вы понимаете, да? Начальство вдруг решило убедить Викторию Витальевну, что она работала на декретном месте, а значит, её можно вот так запросто взять и уволить», — рассказывает депутат историю сотрудницы почты.

При этом девушка уверена, что устраивалась не на период декрета. Ее слова подтверждает и ее экземпляр трудового договора. При этом в кадровой службе информация в документе оказалась другой. Виктория обратилась в трудовую инспекцию. Там провели проверку и не выявили никаких нарушений.

«И в июле Виктория Витальевна получила уведомление о расторжении трудового договора и соответствующий приказ. И это за неделю до родов! Она сильно переживала, нервничала. Уже боялась, что могут возникнуть сложности со здоровьем от такой нервотрёпки. Пришла ко мне за помощью. Виктория Витальевна сразу высказала свою догадку: страницу трудового договора, где был прописан срок, могли запросто подменить. Ведь подписи стоят только на последнем листе. Да и что говорить — у неё на руках свой экземпляр договора, и там написано „на неопределённый срок“! Это беспредел высшей степени, я считаю! Наглость, какой мир не видывал! Просто слов нет. Мы сразу решили — надо подавать в суд. Срочно», — возмущается Антон Холодов.

В исковом заявлении команда депутата потребовала восстановить Викторию на работе и выплатить компенсацию морального вреда. Суд полностью удовлетворил иск. Женщину на работе восстановили и начислили компенсацию в размере 10 тысяч рублей.