Власти Череповца собираются взять кредит, чтобы покрыть дефицит бюджета

Финансовое управление мэрии города Череповца объявило закупку на «Оказание услуг по открытию возобновляемой кредитной линии в целях финансирования дефицита городского бюджета, а также для погашения долговых обязательств».

Начальная цена аукциона — 19 400 000 рублей. В описании объекта закупки говорится, что лимит задолженности — 200 000 000 рублей. Выдача кредита должна будет осуществляться траншами, кредитная линия должна быть открыта сроком на 12 месяцев.

«Проценты начисляются на ежедневные остатки задолженности по полученному кредиту на начало операционного дня со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день фактического погашения кредита включительно исходя из фактического срока использования заемных средств, проценты за пользование кредитом выплачиваются ежемесячно; заемщик не уплачивает Кредитору проценты за неиспользуемые им кредитные ресурсы; объем и сроки единовременного привлечения кредитных средств в рамках действия кредитной линии и в пределах лимита задолженности не ограничены; предусмотрена возможность досрочного полного или частичного погашения кредитных средств, плата за досрочное погашение кредита в рамках кредитной линии отсутствует; возобновляемая кредитная линия предоставляется без взимания платы за резервирование кредитных ресурсов», — уточняется в документах к аукциону.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 по 23 сентября этого года.