В Вологде пройдёт встреча, посвящённая памяти писателя и журналиста Сергея Багрова

15 сентября в Вологде в рамках поэзии и музыки «Рубцовская осень» состоится встреча, посвящённая памяти журналиста и писателя Сергея Багрова, сообщает cultinfo.ru

Багров — большой друг Николая Рубцова — ушёл из жизни 1 июля 2022 года.

«Во время мероприятия, посвященного памяти Сергея Багрова, его земляки — директор Тотемского музейного объединения Алексей Новосёлов и заведующая музеем Н. М. Рубцова в селе Никольском Галина Мартюкова расскажут о своих встречах с писателем, а также представят книжные новинки, вышедшие в свет в 2022 году: второе издание воспоминаний Сергея Багрова „Россия. Родина. Рубцов“, ставшее последней книгой писателя, а также богато иллюстрированный фолиант „Николай Рубцов на Тотемской земле“, для написания которого были использованы материалы Сергея Петровича Багрова», — говорится в сообщении cultinfo.