В Вологде пройдёт встреча, посвящённая памяти писателя и журналиста Сергея Багрова

13.09.2022 [Общество]

15 сентября в Вологде в рамках поэзии и музыки «Рубцовская осень» состоится встреча, посвящённая памяти журналиста и писателя Сергея Багрова, сообщает cultinfo.ru

Багров — большой друг Николая Рубцова — ушёл из жизни 1 июля 2022 года.

«Во время мероприятия, посвященного памяти Сергея Багрова, его земляки — директор Тотемского музейного объединения Алексей Новосёлов и заведующая музеем Н. М. Рубцова в селе Никольском Галина Мартюкова расскажут о своих встречах с писателем, а также представят книжные новинки, вышедшие в свет в 2022 году: второе издание воспоминаний Сергея Багрова „Россия. Родина. Рубцов“, ставшее последней книгой писателя, а также богато иллюстрированный фолиант „Николай Рубцов на Тотемской земле“, для написания которого были использованы материалы Сергея Петровича Багрова», — говорится в сообщении cultinfo.

Мероприятие пройдёт в Вологодской областной научной библиотеке (Вологда, ул. М. Ульяновой, 1, 3 этаж, зал № 12). Начало в 13:30. Вход свободный.

Тэги: встреча, память, писатель, журналист
фото с сайта cultinfo.ru

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