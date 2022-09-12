Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что России необходима всеобщая мобилизация

12.09.2022 [Общество]

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Шеремет, который входит в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции, заявил, что в России необходимо объявить всеобщую мобилизацию, иначе цели специальной военной операции на Украине достигнуты не будут.

«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем… Сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», — заявил депутат. Его цитирует Ura.ru. В Telegram агентство опубликовало аудиозапись, на которой звучат слова о мобилизации.

Михаил Шеремет считает, что «сейчас общество проводит праздно время». 

 

Тэги: специальная военная операция, госдума

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