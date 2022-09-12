Благоустраивающего Затоновский берег подрядчика ждет штраф в случае срыва сроков

12.09.2022 [Общество]

Благоустройство Затоновского берега проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ход работ по формированию общественного пространства проверил сегодня мэр Вологды Сергей Воропанов.

На данный момент выполнены работы по монтажу свайного поля, устройству ростверка и металлического основания для установки деревянного настила. Сейчас рабочие готовят основание под дорожки. В конце месяца должны прийти малые архитектурные формы.

«На объекте совместно с жителями ведем регулярный контроль. Видим, что работы по благоустройству Затоновского берега ведутся, но отставание от графика все равно присутствует. Оно составляет порядка трех недель. Окончание работ по контракту — 28 октября 2022 года, подрядчику нужно к этому времени выполнить весь комплекс работ. Если они не будут закончены в срок, к подрядчику будут применены штрафные санкции», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Затоновский берег для благоустройства выбрали голосованием сами вологжане. Контракт на проведение работ стоимостью 63,5 млн рублей выиграла компания «ГОАРА» из Череповца. По словам подрядчика, первоначально отставание от графика произошло в период нереста, из-за чего на объект удалось выйти только в середине июня. Затем темпы наверстали. Новая задержка связана с затяжным по времени процессом закупки материалов.

«Все замены материалов мы согласовываем, запускаем процесс закупки, ждем пока приедет. Это занимает много времени. Мы будем стараться успевать. Сейчас серьезных причин для задержек нет, единственное — погода, но думаю, что мы справимся. В настоящее время на объекте трудятся 11 человек и 3 единицы техники. В планах — усилить бригаду», — отметил заместитель директора ООО «Гоара» Гарик Казарян.

Представители Администрации города, архитекторы, депутаты и неравнодушные вологжане постоянно контролируют работы на строящемся объекте.

«Мы очень надеемся, что погода даст строителям довести работы до конца, и мы увидим благоустроенный берег. Хотелось бы, чтобы общественное пространство было построено качественно. Мы с комиссией раз в две недели собираемся на объекте, общаемся со строителями, задаем вопросы от жителей», — говорит председатель комитета ТОС «Водники» Анна Степанова.

Проект Затоновского берега разрабатывали архитекторы Лаборатории городской среды, которые занимались благоустройством бульвара Пирогова и Осановской рощи. Планируется что на территории будет много зелени: деревья, кустарники, травы. Также вдоль берега будет обустроена деревянная зона, на которой летом можно устраивать пикник. Для загорающих на Затоновском берегу будут обустроены шезлонги. Кроме того, отдохнуть вологжане смогут под навесами, где будут установлены качели, скамейки, освещение. По всему берегу планируется установить информационные стенды, рассказывающие о растениях, животных и птицах, обитающих в этой местности.

Напомним, что в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтировали Рождественский парк и Осановскую рощу (1 этап). В 2023 году планируется провести благоустройство Парка Ветеранов
 

 

Тэги: благоустройство, Затоновский берег

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