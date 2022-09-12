Роман Скворцов: «Если бы в Череповце не было Разина, “Северсталь” бы вообще не попадала в плей-офф»

12.09.2022 [Спорт]

Комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов в интервью изданию «Спорт-Экспресс» оценил работу тренера Андрея Разина в ХК «Северсталь» по итогам матча с магнитогорским «Металлургом».

«Я не очень понимаю, что там с ребятами делает Андрей Владимирович. Но уже пятый сезон их никто не может легко обыграть. Сначала народ твердил, мол, „Северсталь“ просто недооценивают, подождите, пройдет время — и команда рухнет. А она никуда не падает, продолжает оставаться на виду. Теперь другую пластинку завели: „Ну, сражается ‚Северсталь‘ — и что? Дальше первого раунда все равно не пробьется“. Но если бы в Череповце не было Разина, клуб вообще в плей-офф бы не попадал!», сказал Скворцов.

Напомним что в матче 6 сентября против магнитогорского «Металлурга» череповчане, уступая 0:3 после двух периодов, одержали победу 4:3 в овертайме.

Скворцов также отметил, что череповецкие хоккеисты никогда не сдаются, и назвал победу команды «скромной героикой будней».

Тэги: ХК Северсталь

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