В Вологодской области четыре социально-значимых объекта недвижимости внесли в ЕГРН в 2022 году

Четыре социально-значимых объекта недвижимости в Вологодской области внесли в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в 2022 году, говорится в сообщении на сайте федеральной кадастровой палаты.

В список вошли трёхэтажная школа в Вологде, самый большой детский сад в Череповце, ФОК олимпийского резерва и Октябрьский мост.

Школу № 26 в Вологде на улице Новаторов внесли в реестр 31 августа. Трехэтажное здание площадью 16164.5 кв. м. имеет три спортивных зала, хореографический и тренажёрный зал, а также большой актовый зал для театральной и концертной деятельности. Отмечается, что школа № 26 — единственная школа в Вологодской области, которая имеет десятибалльную систему оценок.

Площадь самого большого детского сада в Череповце на улице Ленинградской составила больше 8000 квадратных метров. Кроме участков для прогулок на территории сада оборудованы автогородок и метеоплощадка.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) олимпийского резерва в Череповце вошёл в реестр в июне 2022 года. ФОК состоит из двух спортивных залов для игровых видов спорта, в нем есть душевые, медицинский кабинет и раздевалки.

Архангельский мост в Череповце, связывающий правый и левый берег реки Шексны и автодорогу Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, является самым протяженным мостом в Вологодской области и одним из крупнейших вантовых мостов в России. Отмечается также, что он стал первым в России сооружением, на котором пилоны в форме буквы «Н» соединяются стальными тросами с дорожным полотном параллельно друг другу.