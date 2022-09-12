В Вологодской области четыре социально-значимых объекта недвижимости внесли в ЕГРН в 2022 году

12.09.2022 [Общество]

Четыре социально-значимых объекта недвижимости в Вологодской области внесли в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в 2022 году, говорится в сообщении на сайте федеральной кадастровой палаты.

В список вошли трёхэтажная школа в Вологде, самый большой детский сад в Череповце, ФОК олимпийского резерва и Октябрьский мост.

Школу № 26 в Вологде на улице Новаторов внесли в реестр 31 августа. Трехэтажное здание площадью 16164.5 кв. м. имеет три спортивных зала, хореографический и тренажёрный зал, а также большой актовый зал для театральной и концертной деятельности. Отмечается, что школа № 26 — единственная школа в Вологодской области, которая имеет десятибалльную систему оценок.

Площадь самого большого детского сада в Череповце на улице Ленинградской составила больше 8000 квадратных метров. Кроме участков для прогулок на территории сада оборудованы автогородок и метеоплощадка.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) олимпийского резерва в Череповце вошёл в реестр в июне 2022 года. ФОК состоит из двух спортивных залов для игровых видов спорта, в нем есть душевые, медицинский кабинет и раздевалки.

Архангельский мост в Череповце, связывающий правый и левый берег реки Шексны и автодорогу Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, является самым протяженным мостом в Вологодской области и одним из крупнейших вантовых мостов в России. Отмечается также, что он стал первым в России сооружением, на котором пилоны в форме буквы «Н» соединяются стальными тросами с дорожным полотном параллельно друг другу.

«Для успешной реализации проектов по развитию Вологодской области нужно соблюдать последовательность действий. В случае со строительством Архангельского моста, школы или физкультурно-оздоровительного комплекса необходимо проведение кадастрового учета объектов недвижимости. Поэтому взаимодействие между органами местного самоуправления, Правительством Вологодской области, Росреестром и Кадастровой палатой имеет большое значение. Со своей стороны мы держим на особом контроле заявления о постановке на учет всех социально значимых объектов Вологодской области», — рассказала директор Кадастровой палаты по Вологодской области Сабина Каплевская.

Тэги: недвижимость, школа, детский сад, архангельский мост, ФОК

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