В Вологде приостановили определение подрядчика на строительство спортивной площадки в Ковыринском парке

12.09.2022 [Общество]

В Вологде приостановили определение подрядчика на строительство умной спортивной площадки в Ковыринском парке. 

Ранее NewsVo писал, что в Вологде вновь ищут подрядчика для выполнения комплекса работ по созданию «умной» спортивной площадки по улице Гагарина. Это уже вторая попытка найти поставщика для закупки. Летом автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» отменило аналогичную закупку на строительство «умной строительной площадки».

Ранее NewsVo писал, что на месте станции юннатов в Вологде собираются строить «умную спортивную площадку» за 30 млн. рублей, хотя власти обещали, что не будут трогать это место. Территория Ковыринского парка имеет статус объекта культурного наследия «Усадьба Засецких с парковым ансамблем 18-19 вв». 

Разговор о том, что в городе появится спортивная площадка на месте станции юннатов ведется уже не первый год.

Здание станции юных натуралистов в Ковыринском парке сгорело в 2015 году. Позже, в 2019 году, здесь собирались строить Ледовый дворец, но местные жители и общественники отстояли территорию и стройку перенесли в Бывалово к стадиону «Локомотив».

В 2020 году градозащитное движение «Настоящая Вологда» сообщало, что территория бывшей станции юннатов с яблоневым садом не даёт покоя областным властям. Её хотят застроить спортивными объектами.

Они напоминали властям о двух важных документах. Это правила землепользования и застройки города Вологды. По которым территория бывшей станции юннатов относится к категории р1 «зеленые насаждения общего пользования», где не могут размещаться физкультурно-спортивные объекты. Эта норма введена в 2019 года.  Второй документ — приказ комитета по охране ОКН. Территории Ковыринского парка (частью которого является бывшая станция юннатов) и усадьба являются достопримечательным местом. Это значит, что территория должна развиваться как усадебный парк, а не спортивный объект.

Градозащитники говорят, что стадион Витязь итак имеет большую территорию, а дополнительная установка спортивных объектов уничтожит исторический ландшафт парка. 

После возмущений жителей в августе состоялось несколько встреч областного Департамента физкультуры и спорта с активистами ТОС, на которой все заинтересованные стороны обсудили реализацию проекта. В итоге договорились о проведении дендрологического исследования деревьев, компенсационных посадках взамен спиленных деревьев после завершения строительства и значительном расширении территории благоустройства.

Однако, закупка на благоустройство умной площадки была остановлена по жалобе предпринимателя. 

Аукцион на «Выполнение инженерных изысканий, проектных работ, проверки сметной стоимости работ по созданию (строительству) «Умной» спортивной площадки по ул. Гагарина в г. Вологде» был объявлен 25 августа. 2 сентября был крайний срок для подачи заявок на аукцион. Однако, подрядчик так и не был определен. Так как на аукцион была написана жалоба предпринимателем Анной Кремешковой. 

Предприниматель указала в жалобе, что в закупке неправомерно установлены дополнительные требования. Сейчас жалобу рассматривает УФАС по Вологодской области.

Тэги: Ковыринский парк, умная площадка

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