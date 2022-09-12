По данным Минфина доходы федерального бюджета падают второй месяц подряд

Доходы федерального бюджета снижаются второй месяц подряд в годовом выражении. Сообщает РБК со ссылкой на Минфин. В августе доходы упали на 11% после 26% в июле. Сократились нефтегазовые и другие поступления.



Нефтегазовые поступления федерального бюджета в августе составили 671,9 млрд руб., что на 3,4% меньше, чем в августе прошлого года. Их снижение связано в первую очередь с поступлениями налога на дополнительный доход от добычи.



Ненефтегазовые доходы в августе снизились до 1,157 трлн руб. — на 14% по отношению к показателю того же месяца прошлого года. В частности, сборы НДС на импортные товары сократились почти на 26% в годовом выражении, что отражает спад импорта товаров в Россию на фоне санкционного давления.

