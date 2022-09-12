В Вологодской области объявили о старте проекта «Народный бюджет»

12.09.2022 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о старте конкурсного отбора проекта «Народный бюджет» на следующий год.

«Прошу глав муниципальных образований, муниципальных округов ответственно подойти к подготовке проектов. Это должны быть поистине народные инициативы. Попрошу прислушаться к мнению людей, старост, инициативных групп на местах. Мы готовы поддержать все инициативы граждан, которые реализуют проекты, направленные на развитие своего муниципалитета, деревни, округа, сельского поселения. Уверен, что таких инициатив будет все больше, а мы со своей стороны сделаем все, чтобы поддержать их финансово», — сказал он в ходе оперативного совещания.

Заявки на участие в проекте будут приниматься с 3 октября по 11 ноября в Департаменте внутренней политики Правительства Вологодской области. В ноябре будут подведены итоги, начнется подготовка проектной документации и составление смет по инициативам жителей области. С начала 2023 года начнется реализация проектов.

В 2022 году областные власти поддержали 1335 проектов. На их реализацию было выделено 579 миллионов рублей. Из них субсидия 405 миллионов рублей выделялась из областного бюджета. 

Тэги: народный бюджет

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