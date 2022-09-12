Вологодская область станет площадкой проведения форума ассоциации литературных музеев

Вологодская область станет площадкой проведения международного форума ассоциации литературных музеев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие пройдёт с 1 по 3 октября 2022 года. Цель форума — развитие профессиональной среды литературных музеев, новое качество их взаимодействия и обмена опытом. В этом году форум будет посвящён 90-летию со дня рождения писателя Василия Белова.

«Вологодская область не случайно выбрана площадкой для проведения форума. В регионе работает более десятка литературных музеев. Вологжане гордятся многими писательскими именами, без которых сегодня нельзя представить отечественную литературу. Это Николай Рубцов, Сергей Викулов, Александр Яшин, Сергей Орлов. В этом году наряду с 90-летием со дня рождения Василия Белова мы празднуем 85-летие Ольги Фокиной, 115-летие со дня рождения Варлама Шаламова, 135-летие со дня рождения Игоря Северянина, 235-летие со дня рождения Константина Батюшкова. Вклад Вологодчины в историю русской литературы значителен, и мы рады принять на своей земле представителей более чем из 80 литературных музеев», — рассказала заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина.

Основные мероприятия форума пройдут в Вологде. Также запланировано посещение литературных музеев Череповца и Устюжны.