Жительница Великоустюгского района больше полугода воровала вещи из чужого сарая

В Великоустюгском районе суд вынес приговор 48-летней местной жительнице, признанной виновной в краже.

Установлено, что в период с 30 сентября 2021 года по 24 апреля 2022 года женщина залезла в чужой сарай в одной из деревень района. Её добычей стали: 4,26 кубометра колотых дров, три бензопилы, два металлических газовых баллона, стиральная машина, два газовых разводных ключа, проигрыватель виниловых пластинок и металлический каркас кровати.

«Имущество она перевозила с помощью саней. Общая стоимость похищенного составила 15620 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Устюжанка полностью согласилась с предъявленным обвинением. Суд приговорил её к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. С женщины также взыскали 15 620 рублей возмещения ущерба в пользу потерпевшего.