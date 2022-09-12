Жителя Сокола будут судить за насильственное преступление 10-летней давности

12.09.2022 [Происшествия]

56-летний житель Сокола предстанет перед судом за насильственное преступление 10-летней давности.

В сентябре 2012 года из квартиры мужчины в больницу была доставлена 35-летняя жительница Вологды с травмой головы. В медучреждении женщина скончалась.

«В ходе расследования хозяин жилища, откуда была госпитализирована потерпевшая, пояснил, что с ней он познакомился в Вологде, предположил, что у нее уже имелись телесные повреждения, однако в тот же день он приехал с ней к себе домой для совместного времяпрепровождения и распития спиртного. Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В июне 2022 года версия подозреваемого была опровергнута: мужчину проверили на полиграфе, а также нашли очевидцев преступления.

«По версии следствия, именно он в сентябре 2012 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, в ходе ссоры несколько раз ударил свою недавнюю знакомую руками и ногами по голове и туловищу, причинив ей смертельные повреждения», — также говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Уголовное дело в отношении подозреваемого передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: пьянка, избил, гибель человека, следствие, уголовное дело

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