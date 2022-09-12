Бабье лето в Вологодской области продлится еще пару дней

12.09.2022 [Общество]

Под влиянием Скандинавского антициклона в выходные дни (10-11.09) погода заметно улучшилась, выглянуло солнце, небольшие кратковременные дожди прошли только по востоку области. Благодаря усилиям сентябрьского солнца воздух прогрелся до+14,+17 гр, чуть прохладнее по востоку +10,+12 тепла. Такое улучшение погоды можно приравнять к так называемому «бабьему лету». Сообщают в Вологодском ЦГМС.

Однако, бабье лето оказалось недолгим. Сегодня и завтра (12-13.09) сохранится аналогичный характер погоды, без существенных осадков, днем местами до +17 гр. Среднесуточная температура впервые за сентябрь будет превышать климатическую норму, хотя и незначительно.

В среду,э 14 сентября, характер погоды начнет меняться. Во второй половине дня, ближе к вечеру под влиянием атмосферных фронтов, начиная с юга, ожидается небольшой дождь. В ночь на четверг (15.09) большая часть территории области окажется под влиянием циклона, увеличится облачность, пройдут дожди, при этом ночная температура станет заметно выше около +10 гр.

До конца рабочей недели регион останется во власти циклона, поэтому ожидается преимущественно облачная погода, с небольшими и умеренными дождями. Температурный фон будет несколько повышен, главным образом за счет относительно теплых ночей, в дневные часы температура воздуха составит +11,+16 гр.
 

Тэги: погода

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