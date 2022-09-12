Вологда вошла в десятку самых спокойных городов России

12.09.2022 [Общество]

Сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели опрос, в котором жителей России просили назвать самые спокойные города страны. В первой десятке рейтинга по спокойствию оказалась Вологда. Сообщает портал «Лента.ру».

В опросе участвовало более 3,4 тысячи совершеннолетних граждан. Наиболее подходящим для спокойной жизни городом россияне назвали Нижний Новгород — за него проголосовали 42% опрошенных. На втором месте расположился Санкт-Петербург (37%), третье место у Сочи (35%). Далее Ярославль, Калининград, Вологда, Москва, Казань, Владимир и Краснодар.

Главными критерием, на которые обращали внимание опрошенные, стал размеренный темп жизни и наличие свободного времени у жителей (59% респондентов). Еще 49% считают, что город делают спокойным приветливые люди. Для 35% важны чистые улицы и загруженность трафика дорог.

 

Тэги: спокойствие, рейтинги

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