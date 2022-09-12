Избирком опубликовал предварительные итоги голосования в Вологодской области

Подведены предварительные итоги голосования 11 сентября 2022 ГОДА
В воскресенье, 11 сентября 2022 года, жители региона голосовали на выборах в органы местного самоуправления.
Напомним, на территории Вологодской области прошли 65 избирательных кампаний:
Выборы депутатов Череповецкой городской Думы;
Дополнительные выборы депутата Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17;
20 кампаний по выборам депутатов муниципальных округов;
17 кампаний по выборам глав поселений;
26 кампаний по выборы депутатов поселений.
На 630 мандатов и выборных должностей претендовали 1060 кандидатов.
Вка в среднем составила 19,52 % от числа избирателей, включенных в списки для голосования, в выборах приняли участие более 123 тыс. избирателей.
По предварительным данным, избрано:
355 депутатов в 22 муниципальных и городских округах, в том числе ЕДИНАЯ РОССИЯ - 328, КПРФ – 9, ЛДПР – 6, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 6, самовыдвижение – 6;
258 депутатов в 26 поселениях, в том числе ЕДИНАЯ РОССИЯ – 222, КПРФ – 17, ЛДПР – 1, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 15, самовыдвижение – 3;
17 глав поселений, в том числе ЕДИНАЯ РОССИЯ - 16, КПРФ – 1.
По данным официального телеграм-канала ЦИК, в 13 российских регионах, в числе которых и Вологодская область, на 30 избирательных участках недействительными признаны более полутысячи бюллетеней.