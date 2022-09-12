Избирком опубликовал предварительные итоги голосования в Вологодской области

Подведены предварительные итоги голосования 11 сентября 2022 ГОДА



В воскресенье, 11 сентября 2022 года, жители региона голосовали на выборах в органы местного самоуправления.



Напомним, на территории Вологодской области прошли 65 избирательных кампаний:

Выборы депутатов Череповецкой городской Думы;

Дополнительные выборы депутата Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17;

20 кампаний по выборам депутатов муниципальных округов;

17 кампаний по выборам глав поселений;

26 кампаний по выборы депутатов поселений.



На 630 мандатов и выборных должностей претендовали 1060 кандидатов.



Вка в среднем составила 19,52 % от числа избирателей, включенных в списки для голосования, в выборах приняли участие более 123 тыс. избирателей.



По предварительным данным, избрано:

355 депутатов в 22 муниципальных и городских округах, в том числе ЕДИНАЯ РОССИЯ - 328, КПРФ – 9, ЛДПР – 6, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 6, самовыдвижение – 6;

258 депутатов в 26 поселениях, в том числе ЕДИНАЯ РОССИЯ – 222, КПРФ – 17, ЛДПР – 1, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 15, самовыдвижение – 3;



17 глав поселений, в том числе ЕДИНАЯ РОССИЯ - 16, КПРФ – 1.

По данным официального телеграм-канала ЦИК, в 13 российских регионах, в числе которых и Вологодская область, на 30 избирательных участках недействительными признаны более полутысячи бюллетеней.