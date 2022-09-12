Один из каналов Ксении Собчак проверяют на пропаганду нетрадиционных отношений

Московская полиция проверяет один из каналов журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков, сообщил РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Проверка началась после того, как кто-то написал жалобу на канал. Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Статья, по которой идет проверка — «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (6.21 КоАП РФ).

В зависимости от части статьи, это нарушение предполагает для частных лиц штраф до 5 или 100 тысяч рублей, для юридических — до миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.

Какой именно канал Собчак проверит полиция, не сообщается. У Ксении Собчак есть личный канал «Собчак», общественно-политический канал «Кровавая барыня» и связанный с ним «Осторожно, новости» в Telegram и свой канал на Youtube.