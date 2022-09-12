Один из каналов Ксении Собчак проверяют на пропаганду нетрадиционных отношений

12.09.2022 [Общество]

Московская полиция проверяет один из каналов журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков, сообщил РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Проверка началась после того, как кто-то написал жалобу на канал. Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Статья, по которой идет  проверка —  «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (6.21 КоАП РФ).

В зависимости от части статьи, это нарушение предполагает для частных лиц штраф до 5 или 100 тысяч рублей, для юридических — до миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.

Какой именно канал Собчак проверит полиция, не сообщается. У Ксении Собчак есть личный канал «Собчак», общественно-политический канал «Кровавая барыня» и связанный с ним «Осторожно, новости» в Telegram и свой канал на Youtube. 

Тэги: журналисты, пропаганда

ТОП НЕДЕЛИ

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?
Вологду и Череповец будут подключать к отоплению по заявкам жителей
В Вологодскую область придет бабье лето
Вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Вологодского отделения ПФР
В конце недели в Вологодскую область придут ночные заморозки
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Харовского района
Умерла королева Елизавета II
В Вологодской области из-за осенней миграции лосей осложнилась дорожная обстановка
Жительницу Вологды могут лишить водительских прав за пьяную езду на «Лексусе»
Главный тренер череповецкой «Северстали» сообщил о получении штрафа в 300 тысяч рублей

Похожие новости

Главный редактор The New Times покинула Россию

«Стало понятно, что у меня три-четыре недели до ареста», — заявила Евгения Альбац

914
0

Ушел из жизни журналист «Красного Севера» Петр Непряхин

Его называли журналистом-легендой

767
0

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам строгого режима по делу о госизмене

Дело слушалось с марта 2022 года

1126
0

«Новую газету» лишили лицензии по иску Роскомнадзора

«Новая газета» выходила с 1993 года. Одним из ее акционеров являлся Михаил Горбачев

621
0

Череповецким журналистам пришлось отстаивать право на свободу слова в суде

Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел дело о защите деловой репутации по иску ООО «Швабе-Северо-Запад»

1162
0

В отношении журналиста Александра Невзорова возбудили уголовное дело по статье "о фейках"

Журналист рассказал об обстреле родильного дома в Мариуполе, сославшись на украинские СМИ

2255
0

Журналисты России, в том числе вологжане, подписали письмо с просьбой остановить военную спецоперацию

Заявление опубликовано на сайте профсоюза журналистов России

2025
0

Телеведущий Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминиканской республике

Причина смерти — инсульт

1753
0

Минюст России признал Ивана Беляева – вологодского журналиста, писателя и 13-кратного победителя телевикторины «Своя игра» иностранным агентом

Также в новом списке выявленных иноагентов писатель Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина и другие

6641
0

Медиасообщество России выступило с пакетом поправок в закон об иноагентах

NewsVo публикует открытое письмо президенту России и министру юстиции

1249
0

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: закон о СМИ-иноагентах «должен быть и будет»

Так в Кремле прокомментировали обращение журналистов, которые потребовали от властей отменить этот закон

1311
0

Вологодскую журналистку Татьяну Охотникову оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбительные комментарии

Вышеуказанные выражения, по мнению Охотниковой, подразумевают литературные образы

4511
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области объявили о старте проекта «Народный бюджет»
Вологодская область станет площадкой проведения форума ассоциации литературных музеев
Жительница Великоустюгского района больше полугода воровала вещи из чужого сарая
Жителя Сокола будут судить за насильственное преступление 10-летней давности
Бабье лето в Вологодской области продлится еще пару дней
Путин заявил о высоком росте числа россиян с риском увольнения
Вологда вошла в десятку самых спокойных городов России
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

2528
0
12.09.2022 [БлогоVO]

Всё лето добиваемся порядка, они с контейнером справится не могут! Загажена территория кладбища

161
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида - через окно

618
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика