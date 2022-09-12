Яндекс закрыл сделку по продаже Дзена и Новостей

12.09.2022 [Общество]

Яндекс сообщил, что закрыл сделку по продаже Дзена и Новостей и покупке Delivery Club

Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах Яндекса, связанные с продажей Дзена и Новостей, будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня.

Также в результате сделки Delivery Club стал частью бизнеса Яндекса. Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой.

Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой.

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