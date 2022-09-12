Великоустюгским детям предложили окунуться в атмосферу советской школы

12.09.2022 [Культура]

Великоустюгский государственный музей-заповедник приглашает на интерактивное занятие "Один день из жизни советского школьника". 

Участникам мероприятия предлагают окунуться в атмосферу советской школы. 

Во время занятия участникам предстоит  заглянуть в прошлое и узнать, чем были наполнены будни советских школьников, справиться с заданиями, собрать подсказки и найти пропавший дневник ученика начальной школы Пети Иванова.

В занятии могут принять участие как семьи с детьми, так и группы школьников (до 30 человек).

Тэги: занятия, музеи

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