Великоустюгским детям предложили окунуться в атмосферу советской школы

Великоустюгский государственный музей-заповедник приглашает на интерактивное занятие "Один день из жизни советского школьника".

Участникам мероприятия предлагают окунуться в атмосферу советской школы.



Во время занятия участникам предстоит заглянуть в прошлое и узнать, чем были наполнены будни советских школьников, справиться с заданиями, собрать подсказки и найти пропавший дневник ученика начальной школы Пети Иванова.

В занятии могут принять участие как семьи с детьми, так и группы школьников (до 30 человек).

