В Вологодском районе мужчина изнасиловал девушку, угрожая ей топором

12.09.2022 [Происшествия]

Следователи СУ СК РФ по Вологодской области расследуют уголовное дело об изначиловании 22-летней девушки. 

Оно было  возбуждено ранее по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 (изнасилование) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Обвинение в их совершении предъявлено 36-летнему жителю Вологды.   

По версии следствия, поздним вечером 1 сентября 2022 года 36-летний житель Вологды, находясь в дачном доме одного из СНТ в Вологодском районе изнасиловал 22-летнюю девушку. Мужчина привез девушку в дачный домик. Когда он осознал, что девушка не желает вступать с ним в интимную связь, то взял в руку топор и, высказывая в ее адрес угрозы убийством, изнасиловал. После содеянного обвиняемый довез девушку до ее дома, откуда та обратилась за помощью в полицию. 

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Фигурант был установлен правоохранителями и доставлен в органы СК, где был задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и допрошен, дав признательные показания. В последующем по ходатайству органов следствия мужчина судом заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Тэги: изнасилование

ТОП НЕДЕЛИ

Перенастройка светофоров на Ленинградской в Вологде привела к транспортному коллапсу
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?
Вологду и Череповец будут подключать к отоплению по заявкам жителей
В Вологодскую область придет бабье лето
В конце недели в Вологодскую область придут ночные заморозки
Вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Вологодского отделения ПФР
В Череповце полицейские остановили автомобиль с 15-летней школьницей за рулём
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Харовского района
Умерла королева Елизавета II

Похожие новости

Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу

Потерпевшая заявила о том, что подвергалась сексуальному насилию с 11 лет

3254
0

Жителя Сокольского района осудили за убийство и изнасилование 17-летней давности

Суд назначил ему окончательное наказание в виде 25 лет лишения свободы

2348
0

Житель Тотемского района получил 8,5 лет за изнасилование несовершеннолетней

В ходе следствия обвиняемый не признал свою вину

1329
0

Житель Череповецкого района изнасиловал пенсионерку, которой помогал по хозяйству

51-летнего подозреваемого арестовали

1632
0

Жителя Сокольского района будут судить за убийство и изнасилование 17-летней давности

Установить личность подозреваемого удалось через 16 лет после совершенного преступления по образцам ДНК

1950
0

Двоих жителей Сокола арестовали по подозрению в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело

2021
0

Вологжанин отправится в колонию за изнасилование знакомой и незаконное проникновение в её квартиру

Инцидент произошёл в апреле 2021 года

1562
0

В Череповце будут судить насильника, совершившего преступление в 1999 году

Его личность установили благодаря развитию возможностей судебных экспертиз

1779
0

Череповчанин влез в окно на первом этаже и изнасиловал хозяйку квартиры

Перед этим потерпевшая и её сожитель выпивали с подозреваемым

1996
0

Сокольчанин отправится в колонию на восемь лет за попытку изнасилования несовершеннолетней

Потерпевшая оказала ему сопротивление

1563
0

Череповчанин получил 15 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней дочери

В ходе следствия он отрицал свою причастность к преступлению, но его вина была доказана

2050
0

В Вологодском районе мужчину осудили за покушение на изнасилование пенсионерки

Днём 7 мая 2020 года он напал на 72-летнюю потерпевшую на остановке. При этом он знал, что болен ВИЧ-инфекцией.

1989
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Великоустюгским детям предложили окунуться в атмосферу советской школы
В Вологодском районе мужчина изнасиловал девушку, угрожая ей топором
В Череповце рыбак упал с паромной переправы и утонул
В гордуму Череповца по итогам выборов проходит команда Вадима Германова
Пьяный велосипедист попал под колеса машины в Череповце
Суд отказался признавать уважительной задержку строительства детсада в Череповце
Волейболистки череповецкой «Северянки» не смогли пробиться в полуфинал Кубка России
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

2437
0
11.09.2022 [БлогоVO]

Берег Рыбинского водохранилища очень красивое место. Вода сейчас отступила и береговая полоса широкая как никогда

492
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида - через окно

597
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика