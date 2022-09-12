В Вологодском районе мужчина изнасиловал девушку, угрожая ей топором

Следователи СУ СК РФ по Вологодской области расследуют уголовное дело об изначиловании 22-летней девушки.

Оно было возбуждено ранее по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 (изнасилование) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Обвинение в их совершении предъявлено 36-летнему жителю Вологды.

По версии следствия, поздним вечером 1 сентября 2022 года 36-летний житель Вологды, находясь в дачном доме одного из СНТ в Вологодском районе изнасиловал 22-летнюю девушку. Мужчина привез девушку в дачный домик. Когда он осознал, что девушка не желает вступать с ним в интимную связь, то взял в руку топор и, высказывая в ее адрес угрозы убийством, изнасиловал. После содеянного обвиняемый довез девушку до ее дома, откуда та обратилась за помощью в полицию.

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Фигурант был установлен правоохранителями и доставлен в органы СК, где был задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и допрошен, дав признательные показания. В последующем по ходатайству органов следствия мужчина судом заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.